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11:08, 11 октября 2023Россия

Собянин прокомментировал аварию в московском метро

Собянин: движение по Люблинской-Дмитровской линии запустят в ближайшие часы

Кадр: Telegram-канал «Агентство "Москва"»

В результате аварии в московском метро среди пассажиров серьезно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медики оказывают ему помощь. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов», — прокомментировал случившееся градоначальник и добавил, что всем будет оказана необходимая помощь.

О ЧП стало известно ранее 11 октября.

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    Евгения Куликова
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