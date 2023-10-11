Расправившийся с подругой сын бывшего советника зампосла России сел на 11 лет

В Подмосковье сын экс-советника зампосла РФ, погубивший подругу, сел на 11 лет

В Солнечногорске суд приговорил к 11 годам лишения свободы 32-летнего местного жителя, погубившего 22-летнюю подругу из-за ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России.

Речь идет о сыне бывшего советника заместителя посла России в Пакистане, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Следствие и суд установили, что 12 мая 2023 года пара начала ссориться в тамбуре подъезда многоквартирного дома. В ходе конфликт мужчина нанес девушке множественные ножевые ранения, которые оказались для нее летальными. После расправы преступник скрылся.

Фигурант дела признал вину полностью.

Мужчину задержали 15 мая после того, как оперативники вычислили его по камерам видеонаблюдения.