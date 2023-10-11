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18:09, 11 октября 2023Моя страна

Жители Армавира спасли покалеченного лебедя

В Армавире спасли покалеченного лебедя

Фото: страница МЦУ Армавира во ВКонтакте

В Армавире спасли лебедя с поврежденным крылом. Об этом сообщает «КП-Краснодар».

Покалеченную птицу у лодочной станции в парке «Городская Роща» нашли местные жители. Они тут же обратились за помощью.

Лебедя забрали на лечение специалисты городского ветуправления. После того как птица окрепнет, ее отпустят в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что в Кирове на территории главного управления ведомства обнаружили травмированную сову. Неизвестно, как птица оказалась в центре города.

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    Алиса Удовик
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