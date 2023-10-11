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14:51, 11 октября 2023Экономика

Разницу в доходах «сов» и «жаворонков» оценили

Economics & Human Biology: «совы» зарабатывают меньше «жаворонков» на 4 процента

Фото: Unsplash

«Жаворонки» в среднем зарабатывают больше, чем «совы», выяснили ученые из Финляндии, проанализировавшие связь между циркадным ритмом и уровнем дохода, используя данные жителей севера страны. О результатах исследования сообщает Phys.org со ссылкой на публикацию в журнале Economics & Human Biology.

Специалисты из школы бизнеса Оулу и медицинского факультета Университета Оулу, использовавшие в ходе своей работы в том числе данные налоговой службы Финляндии, учитывали такие факторы, как уровень образования, образ жизни, опыт работы и состояние здоровья. По результатам семилетнего наблюдения выяснилось, что на фоне «вечернего хронотипа» мужчины зарабатывали на четыре процента меньше.

Комментируя полученные данные о разнице в доходах, эксперты пояснили, что «совы» чаще склонны к таким вредным практикам, как употребление алкоголя, курение, низкая физическая активность и значительное время, проведенное перед экранами вне работы. При этом традиционное время начала рабочего дня в Финляндии — 08:00. На фоне этого те, кому трудно вставать рано утром, демонстрируют меньшую продуктивность.

Ранее каждый пятый опрошенный россиянин признался, что для комфортной жизни ему не хватает до 20 тысяч рублей сверх получаемого ежемесячно. 16 процентам респондентов для финансовой безопасности понадобилось от 20 до 50 тысяч рублей. В свою очередь почти половина россиян (42 процента) заявили, что обычно сразу тратят любой дополнительный доход.

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    Дмитрий Воронин
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