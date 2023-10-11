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12:49, 11 октября 2023Наука и техника

Стало известно о разрушении мифа о превосходстве оружия НАТО на Украине

AT: ВС России разрушили миф о превосходстве оружия НАТО на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России разрушили миф о превосходстве оружия НАТО на Украине. Об этом стало известно изданию Asia Times (AT), сообщает РИА Новости.

В публикации за авторством старшего научного сотрудника Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивена Брайена утверждается, что российская техника, несмотря на якобы имеющееся отставание от западной электроники, успешно уничтожает ее.

«Танки, несмотря на превосходную электронику и системы целеуказания, современную броню и отличную дизельную силовую установку, были уничтожены российскими орудиями, беспилотниками и минами», — пишет эксперт.

Ранее издание The Drive со ссылкой на исследование армии США заметило, что современные версии Abrams массой более 70 тонн не являются «тактически, оперативно или стратегически мобильными».

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    Иван Потапов
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