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11:41, 11 октября 2023Россия

Стало известно о возможных травмах зажатого в вагоне метро Москвы машиниста

«112»: у зажатого в вагоне на станции метро «Печатники» машиниста сломана нога

Фото: Наталья Кирсанова / ТАСС

У машиниста, которого зажало в вагоне после столкновения поездов на станции московского метро «Печатники», возможно сломана нога. О его травмах стало известно Telegram-каналу «112».

Предположительно, мужчина также получил порезы от стекол.

Как утверждает издание, спасателям пока не удалось достать машиниста из западни.

Утром 11 октября на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена столкнулись два поезда. В столичном Дептрансе позже пояснили, что произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что движение по Люблинской-Дмитровской линии запустят в ближайшие часы.

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    Анна Щербакова
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