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18:32, 11 октября 2023Наука и техника

В SpaceX рассказали об обломках спутников Starlink

SpaceX опровергла данные FAA, что спутники Starlink не сгорают в атмосфере

Фото: SpaceX / Globallookpress.com

Американская корпорация SpaceX опровергла информацию о том, что спутники Starlink могут быть опасными при падении с орбиты. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

SpaceX отреагировала на доклад Федерального управления гражданской авиации США (FAA), в котором говорится, что спутники Starlink могут оставлять после себя смертоносные обломки при разрушении. В компании Илона Маска заявили, что данные FAA неверны, и спутники полностью разрушаются при повторном входе в плотные слои атмосферы.

В комментарии для ArsTechnica в SpaceX уточнили, что специалисты FAA ссылаются на данные 23-летней давности, согласно которым некоторые спутники действительно могут вернуться на Землю в виде обломков. В корпорации рассказали, что вероятность полного уничтожения их спутников в случае разрушения и схода с орбиты составляет 99 процентов.

По данным статистики, SpaceX запустила в космос более 5000 спутников группировки Starlink. За все время 325 спутника сошли с орбиты по тем или иным причинам. В корпорации подтвердили, что все они сгорели в плотных слоях атмосферы.

В конце сентября американская компания SpaceX запустила ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink. По данным корпорации, их удалось успешно вывести на орбиту.

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    Андрей Ставицкий
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