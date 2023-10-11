В Совфеде предложили сделать Россию посредником в конфликте Израиля и Палестины

Цеков: Россия может стать хорошим посредником в палестино-израильском конфликте

Россия стала бы хорошим посредником по урегулированию палестино-израильского конфликта, считает сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Такое мнение он высказал в интервью Ura.ru.

Он отметил, что в стране проживают представители различных конфессий, что немаловажно. «У нас люди одной национальности и вероисповедания поддерживают Палестину, но у нас большая еврейская община, поддерживающая Израиль», — указал сенатор.

При этом он подчеркнул, что выбирать посредника будут главы конфликтующих государств. По словам Цекова, израильской стороне сейчас невыгодно предлагать сесть за стол переговоров, поскольку это будет означать признание в поражении.