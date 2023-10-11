Туроператоры раскрыли стоимость авиабилетов из Израиля

АТОР: стоимость прямых билетов из Израиля в Россию превысила 100 тысяч рублей

Стоимость авиабилетов на прямые рейсы из Израиля в Россию на ближайшие даты превысила 100 тысяч рублей. Уровень цен раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, на 12 октября авиакомпания Red Wings предлагает билеты из Тель-Авива в Сочи за 108 тысяч рублей и в Москву — за 140 тысяч. Цены на прямые рейсы в столичные аэропорты на неделю вперед варьируются от 99 до 140 тысяч рублей. У «Азимута» есть билеты в Сочи до конца недели 9-15 октября за 108-243 тысячи рублей.

В АТОР добавили, что на текущей неделе все места в самолетах авиакомпании El AL раскуплены. Рейсом экономкласса в ближайшее время можно улететь только 20 октября за 380 долларов (около 38 тысяч рублей). На 16 число есть место в бизнес-классе за 2 тысячи долларов (почти 200 тысяч рублей).

«Рейсов с пересадками тоже мало, — уточнили в АТОР. — Агрегаторы предлагают маршруты даже через Китай». Так, на 11 октября из Тель-Авива в Москву есть рейсы Hainan Airlines с пересадкой в Пекине и Ethiopian Airlines транзитом через Аддис-Аббебу, Каир и Стамбул. Самый дешевый билет на эту дату предлагает flyDubai с пересадкой в Дубае за 183 тысячи рублей.

«Самый дешевый стыковочный перелет в Россию (в Москву) пока возможен 16 октября — 34 тысячи за рейс Egypt Air с пересадкой 23 часа в Каире», — заключили туроператоры.

Ранее стало известно, что организованные российские туристы не спешат возвращаться из Израиля, несмотря на тяжелую ситуацию из-за атаки ХАМАС. Путешественники планируют приехать лишь через одну-две недели.

