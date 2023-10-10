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00:15, 11 октября 2023Мир

«Ситуация изменится на 180 градусов». Израиль начинает полномасштабное наступление на сектор Газа

Минобороны Израиля заявило о начале полноценного наступления на сектор Газа

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армия Израиля перешла к полноценному наступлению на сектор Газа. Об этом заявил глава министерства обороны Израиля Йоав Галант.

«ХАМАС хотело перемен в Газе, [ситуация] изменится на 180 градусов по сравнению с первоначальным замыслом», — цитирует газета слова министра.

Издание со ссылкой на египетского чиновника отмечает, что власти Израиля готовятся к многомесячной наземной кампании в секторе.

Погибли 900 человек

По данным Минздрава Газы, в результате атак израильских военных по сектору Газа погибли 900 человек, из них 260 — дети.

Также стало известно, что сотни российских граждан подали заявления с просьбой об эвакуации из Израиля в российское посольство в стране.

По меньшей мере 22 639 жилых зданий и 10 медицинских учреждений разрушены в секторе Газа в результате ударов ВВС Израиля.

Помощь США

Советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что у США достаточно сил на помощь Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Мы уверены, что Соединенные Штаты в состоянии поддерживать Украину, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и помогать Израилю, который является нашим близким союзником

Джейк СалливанСоветник главы государства по национальной безопасности

10 октября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю. Чиновник анонсировал новую военную поддержку Соединенных Штатов и подчеркнул, что «будет больше помощи в безопасности в ближайшие дни». По его словам, Вашингтон отправит стране необходимые средства настолько быстро, насколько возможно.

Вечером в конгресс США внесли законопроект о предоставлении военной помощи Израилю на 2 миллиарда долларов.

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    Юлия Мискевич
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