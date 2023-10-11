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15:33, 11 октября 2023Ценности

У директора Российского Красного Креста украли драгоценности на 410 тысяч рублей

Директора Красного Креста Татьяну Фасио обокрали в Москве на 410 тысяч рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Исполнительного директора Российского Красного Креста Татьяну Фасио обокрали в Москве на 410 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

10 октября Фасио вызвала по интернету специалистов, которые должны были починить окна в квартире. Когда работники закончили, владелица заметила пропажу драгоценностей.

Известно, что исчезли изумрудные серьги за 300 тысяч рублей, серьги из белого золота стоимостью 80 тысяч рублей и жемчужное ожерелье за 30 тысяч рублей. «По данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.

В сентябре женщина перегрызла трос в магазине ради кражи нового iPhone и попала на видео. На размещенных кадрах видно, как покупательница с фамилией Цю перегрызла противоугонный канат на прилавке, к которому был прикреплен iPhone 14 Plus стоимостью 960 долларов (94 тысячи рублей).

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    Екатерина Ештокина
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