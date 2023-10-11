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15:29, 11 октября 2023Наука и техника

Ультраобработанные продукты предложили признать вызывающими зависимость

BMJ: ультраобработанные продукты предложили признать вызывающими зависимость

Фото: Daniel Karmann / Globallookpress.com

Международная команда ученых из США, Бразилии и Испании предложила признать ультраобработанные продукты вызывающими зависимость. Выводы анализа опубликованы в журнале British Medical Journal (BMJ).

Авторы подчеркивают, что большинство продуктов, которые считаются натуральными или минимально обработанными, обеспечивают энергией либо в виде углеводов, либо жиров. Так, например, соотношение углеводов к жирам в яблоке составляет примерно один к нулю, в лососе — ноль к одному, а в плитке шоколада — один к одному. Предполагается, что это увеличивает потенциал привыкания к пище. Причем комбинации могут по-разному воздействовать на мозг, поэтому исследователи призывают более тщательно изучить роль пищевых добавок.

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Специалисты также отмечают, что поведение по отношению к ультраобработанной пище с высоким содержанием рафинированных углеводов и добавленных жиров может соответствовать критериям диагностики расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Среди критериев: слабый контроль потребления, сильная тяга, симптомы отмены и продолжение употребления, несмотря на ожирение, расстройство пищевого поведения, ухудшение физического и психического здоровья и снижение качества жизни.

В обзоре были проанализированы 281 исследование из 36 разных стран. Оказалось, что зависимость от ультраобработанной пищи встречается у 14 процентов взрослых и 12 процентов детей.

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    Елена Апазиди
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