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17:34, 11 октября 2023Наука и техника

Утечка на российском модуле МКС прекратилась

Утчека теплоносителя на российском модуле МКС прекратилась

Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / ТАСС

На российском модуле Международной космической станции (МКС) «Наука» прекратилась утечка теплоносителя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В отчете говорится, что утечка из модуля «Наука» прекратилась, о чем сообщили диспетчеры полета «Роскосмоса». Информацию об этом подтвердили с помощью внешних камер станции — по сведениям NASA, на видео видны только остаточные капли теплоносителя.

Об утечке из радиатора на российском модуле «Наука» на МКС «Роскосмос» заявил 9 октября. Уточнялось, что утечка связана с резервным контуром радиатора, при этом основной контур работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля.

Ранее американское издание SpaceNews сообщило, что с российским оборудованием на МКС возникла третья за год проблема. В «Роскосмосе» заявили, что проблемы вызваны столкновениями с микрометеороидами или орбитальным мусором — в NASA согласились с этими выводами.

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    Андрей Ставицкий
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