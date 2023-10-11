Утечка на российском модуле МКС прекратилась

Утчека теплоносителя на российском модуле МКС прекратилась

На российском модуле Международной космической станции (МКС) «Наука» прекратилась утечка теплоносителя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В отчете говорится, что утечка из модуля «Наука» прекратилась, о чем сообщили диспетчеры полета «Роскосмоса». Информацию об этом подтвердили с помощью внешних камер станции — по сведениям NASA, на видео видны только остаточные капли теплоносителя.

Об утечке из радиатора на российском модуле «Наука» на МКС «Роскосмос» заявил 9 октября. Уточнялось, что утечка связана с резервным контуром радиатора, при этом основной контур работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля.

Ранее американское издание SpaceNews сообщило, что с российским оборудованием на МКС возникла третья за год проблема. В «Роскосмосе» заявили, что проблемы вызваны столкновениями с микрометеороидами или орбитальным мусором — в NASA согласились с этими выводами.