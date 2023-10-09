На МКС произошла утечка на российском модуле
«Роскосмос» заявил об утечке из радиатора на российском модуле «Наука» на МКС
На Международной космической станции (МКС) произошла утечка из радиатора. Об этом заявила пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram-канале.
В публикации уточняется, что утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора произошла на российском модуле «Наука». Радиатор доставили на станцию в 2012 году, а установили при выходе российских космонавтов в открытый космос.
При этом основной контур терморегулирования работает в штатном режиме и продолжает обеспечивать комфортные условия в жилой зоне модуля. Угроза экипажу и МКС отсутствует. Главная оперативная группа управления по анализу текущей ситуации продолжает работать.