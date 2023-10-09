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23:54, 9 октября 2023Наука и техника

На МКС произошла утечка на российском модуле

«Роскосмос» заявил об утечке из радиатора на российском модуле «Наука» на МКС

Фото: Roscosmos / Reuters

На Международной космической станции (МКС) произошла утечка из радиатора. Об этом заявила пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram-канале.

В публикации уточняется, что утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора произошла на российском модуле «Наука». Радиатор доставили на станцию в 2012 году, а установили при выходе российских космонавтов в открытый космос.

При этом основной контур терморегулирования работает в штатном режиме и продолжает обеспечивать комфортные условия в жилой зоне модуля. Угроза экипажу и МКС отсутствует. Главная оперативная группа управления по анализу текущей ситуации продолжает работать.

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    Марина Совина
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