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14:35, 11 октября 2023Экономика

В ЕЦБ предупредили об угрозе новых инфляционных шоков

Член совета управляющих ЕЦБ Кнот призвал готовиться к новым инфляционным шокам

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Член совета управляющих Европейского Центробанка (ЕЦБ) Клаас Кнот заявил, что давление нынешних инфляционных шоков на мировую экономику начинает постепенно ослабевать. Его словам приводит Bloomberg.

В то же время мировому сообществу необходимо продолжать внимательно следить за динамикой роста потребительских цен, чтобы заранее подготовиться к угрозе очередных инфляционных рисков. «Мы должны следить (за инфляцией — прим. «Ленты.ру»), будут новые потрясения», — уточнил Кнот в ходе выступления на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

Согласно последним прогнозам аналитиков ЕЦБ, инфляция в европейском регионе достигнет целевого показателя в два процента не раньше второй половины 2025 года. В то же время по итогам сентября темпы роста потребительских цен в еврозоне замедлились до 4,3 процента, хотя в октябре 2022-го находились на уровне более десяти процентов.

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В случае новых инфляционных рисков Кнот пообещал, что руководство ЕЦБ «скорректирует процентные ставки еще сильнее». «Процессы дезинфляции (снижения темпов роста потребительских цен — прим. «Ленты.ру») никогда не происходят линейным образом, и впереди нас могут ждать новые потрясения», — заключил он.

Ранее аналитики МВФ повысили свой прогноз глобальной инфляции на 2024 год до 5,8 процента, хотя предыдущая оценка подразумевала рост потребительских цен на уровне 5,2 процента. В организации также предупредили, что в следующем году уровень инфляции в большинстве стран продолжит оставаться выше целевых показателей. В среднесрочной перспективе этот фактор может ослабить и без того невысокие темпы роста мирового ВВП.

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    Анатолий Акулов
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