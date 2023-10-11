В ЕЦБ предупредили об угрозе новых инфляционных шоков

Член совета управляющих ЕЦБ Кнот призвал готовиться к новым инфляционным шокам

Член совета управляющих Европейского Центробанка (ЕЦБ) Клаас Кнот заявил, что давление нынешних инфляционных шоков на мировую экономику начинает постепенно ослабевать. Его словам приводит Bloomberg.

В то же время мировому сообществу необходимо продолжать внимательно следить за динамикой роста потребительских цен, чтобы заранее подготовиться к угрозе очередных инфляционных рисков. «Мы должны следить (за инфляцией — прим. «Ленты.ру»), будут новые потрясения», — уточнил Кнот в ходе выступления на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

Согласно последним прогнозам аналитиков ЕЦБ, инфляция в европейском регионе достигнет целевого показателя в два процента не раньше второй половины 2025 года. В то же время по итогам сентября темпы роста потребительских цен в еврозоне замедлились до 4,3 процента, хотя в октябре 2022-го находились на уровне более десяти процентов.

В случае новых инфляционных рисков Кнот пообещал, что руководство ЕЦБ «скорректирует процентные ставки еще сильнее». «Процессы дезинфляции (снижения темпов роста потребительских цен — прим. «Ленты.ру») никогда не происходят линейным образом, и впереди нас могут ждать новые потрясения», — заключил он.

Ранее аналитики МВФ повысили свой прогноз глобальной инфляции на 2024 год до 5,8 процента, хотя предыдущая оценка подразумевала рост потребительских цен на уровне 5,2 процента. В организации также предупредили, что в следующем году уровень инфляции в большинстве стран продолжит оставаться выше целевых показателей. В среднесрочной перспективе этот фактор может ослабить и без того невысокие темпы роста мирового ВВП.

