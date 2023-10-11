В МВФ заявили об угрозе замедления мировой экономики из-за войны в Израиле

Замглавы МВФ Гопинат заявила о риске замедления экономики из-за войны в Израиле

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила о риске замедления темпов роста мировой экономики и увеличения глобальной инфляции из-за войны Израиля с радикальным движением ХАМАС. Ее слова приводит Bloomberg.

В случае перерастания войны в более широкий конфликт на Ближнем Востоке мировой рынок нефти может столкнуться со значительным увеличением биржевой стоимости сырья. Согласно моделированию аналитиков МВФ, каждое 10-процентное повышение котировок приводит к мировому росту потребительских цен на 0,4 процентных пункта (п.п.) год спустя, уточнила Гопинат.

В случае разрастания конфликта на Ближнем Востоке глобальный ВВП рискует сократиться на 0,15 процентного пункта. «Влияние повышения цен на энергоносители может стать очень масштабным», — предупредила она.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались 7 октября. В тот день представители радикального движения нанесли массированные ракетные удары по территории Израиля. В ответ власти страны за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа. К настоящему времени более пяти тысяч человек получили ранения различной степени тяжести.