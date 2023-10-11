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20:06, 11 октября 2023Россия

В Севастополе второй раз за час объявили воздушную тревогу

В Севастополе второй раз за последний час объявлена воздушная тревога

Фото: Виктор Драчев / Коммерсантъ

В Севастополе вновь объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Тревога была объявлена около 19:55 (время совпадает с московским).

Это происходит уже во второй раз за последний час. Через 16 минут, в 19:41, тревога была отменена.

Ранее сообщалось, что в Севастополе усилят системы оповещения населения при воздушной тревоге. Как пояснил Развожаев, бывает так, что во время воздушной тревоги люди не понимают, куда им идти, и остаются на остановке до отбоя воздушной тревоги. Глава города напомнил, что все укрытия должны быть доступны для каждого жителя Севастополя.

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    Антон Похиляк
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