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19:27, 11 октября 2023Россия

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Глава Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе

Фото: Pavel Rebrov / Reuters

Воздушную тревогу объявили в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

Жителей Севастополя призвали пройти в ближайшее убежище. В том случае, если горожанин не знает, где ближайшее убежище, власти города посоветовали остаться дома, перекрыть газ и электричество и укрыться в комнате с несущими стенами.

Через 16 минут, в 19:41 (мск), воздушную тревогу отменили.

В последний раз воздушную тревогу в Севастополе объявляли 6 октября. Тогда силы противовоздушной обороны отразили атаку воздушных целей со стороны моря.

Ранее сообщалось, что в городе усилят систему оповещения населения при воздушной тревоге. Среди прочего на остановках появятся плакаты, информирующие пассажиров общественного транспорта о временных укрытиях.

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    Марк Леонов
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