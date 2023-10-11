Глава Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе

Воздушную тревогу объявили в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

Жителей Севастополя призвали пройти в ближайшее убежище. В том случае, если горожанин не знает, где ближайшее убежище, власти города посоветовали остаться дома, перекрыть газ и электричество и укрыться в комнате с несущими стенами.

Через 16 минут, в 19:41 (мск), воздушную тревогу отменили.

В последний раз воздушную тревогу в Севастополе объявляли 6 октября. Тогда силы противовоздушной обороны отразили атаку воздушных целей со стороны моря.

Ранее сообщалось, что в городе усилят систему оповещения населения при воздушной тревоге. Среди прочего на остановках появятся плакаты, информирующие пассажиров общественного транспорта о временных укрытиях.