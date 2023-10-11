В США заявили о намерении Украины продолжить наступление зимой

Глава генштаба США Браун: ВСУ намерены продолжить наступление зимой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены продолжить наступление зимой. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун, его цитирует РИА Новости.

«Я понимаю, что зимние месяцы будут более сложными, но у Украины есть намерение продолжать свои наступательные операции на протяжении зимних месяцев», — отметил он.

11 октября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Минобороны США Ллойдом Остином и генералом Брауном. Политик поблагодарил Вашингтон за непоколебимость оборонной и политической помощи Киеву.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что оставшиеся 5,2 миллиарда долларов в бюджете Пентагона США на военную помощь Украине хватит только на полгода при сохранении прежних темпов поставок.