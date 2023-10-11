Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:53, 11 октября 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с главой Минобороны США

Зеленский встретился с главой Минобороны США Остином и обсудил усиление ПВО

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Минобороны США Ллойдом Остином и новым председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил генералом Чарльзом Брауном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Стороны затронули вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины перед зимой и обсудили насущные потребности войск республики, уточнил Зеленский. Украинский лидер также поблагодарил Вашингтон за непоколебимость оборонной и политической помощи Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле сообщили о 200 обезглавленных телах, в том числе детях. Как весь мир поверил в этот фейк?

    Раскрыты поощрения для одной категории банковских клиентов

    В Египте опровергли сообщения о предупреждении Израиля об операции ХАМАС

    Песков прокомментировал возвращение звезд фразой «кто-то нужен, кто-то не нужен»

    Зеленский встретился с главой Минобороны США

    Отнявший жизнь 12 человек псотинский мясник предстанет перед судом спустя 20 лет

    Махачев обратился к Волкановски после смены соперника в титульном бою в UFC

    Наряд Майкла Джексона из культовой рекламы Pepsi продадут за 49 миллионов рублей

    Известный российский комик назвал главный минус Испании

    Стало известно о разрушении мифа о превосходстве оружия НАТО на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости