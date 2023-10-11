Зеленский встретился с главой Минобороны США Остином и обсудил усиление ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Минобороны США Ллойдом Остином и новым председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил генералом Чарльзом Брауном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Стороны затронули вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины перед зимой и обсудили насущные потребности войск республики, уточнил Зеленский. Украинский лидер также поблагодарил Вашингтон за непоколебимость оборонной и политической помощи Киеву.