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21:56, 11 октября 2023Интернет и СМИ

В США заявили об отчаянных попытках Украины найти оружие

ABC: Киев отчаянно пытается найти оружие для наступления на российские позиции

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Украины пытаются раздобыть новые партии оружия для наступления на российские позиции после неудачной летней кампании. Об этом сообщает ABC News.

«Украина отчаянно ищет больше оружия, чтобы помочь своим войскам отбить позиции у российских подразделений до того, как земля станет рыхлой и топкой», — говорится в статье.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 октября прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, так как у Киева растет обеспокоенность из-за слабеющей помощи со стороны западных стран.

Ранее украинский лидер заявил, что внимание международного сообщества в адрес Киева может снизиться из-за ситуации в Израиле. Как подчеркнул глава государства, эти обстоятельства грозят последствиями. Как утверждал Зеленский, в случае прекращения поддержки Киева «время будет играть на стороне России».

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    Марина Совина
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