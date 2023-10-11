Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:42, 11 октября 2023Бывший СССР

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Alex Babenko / Reuters

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы звучат в Сумской, Полтавской и Харьковской областях страны. Согласно данным карты, первым сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области в 21:49 по местному времени (совпадает с московским).

10 октября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в регионе в результате взрывов была повреждена логистическая инфраструктура. Ранее сообщалось о взрывах в Одессе и разных частях Одесской области. Их звуки, в частности, были слышны в пограничном с Румынией городе Вилково, а в населенном пункте и регионе работали системы противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    На ядерном объекте Израиля произошел инцидент. Там могут производить оружейный плутоний

    Олимпийского чемпиона из России отстранили из-за картинки в соцсетях

    В США отменили выборы нового спикера палаты представителей в среду

    52-летняя Лера Кудрявцева раскрыла свой единственный омолаживающий ритуал

    В Палестине призвали Европу ввести санкции против Израиля

    Путин рассказал об альтернативе европейскому рынку по газу

    Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров

    В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

    США передали Израилю противоракеты для систем ПРО «Железный купол»

    В ООН не подтвердили информацию о передаче Россией оружия для ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости