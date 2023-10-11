В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы звучат в Сумской, Полтавской и Харьковской областях страны. Согласно данным карты, первым сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области в 21:49 по местному времени (совпадает с московским).

10 октября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в регионе в результате взрывов была повреждена логистическая инфраструктура. Ранее сообщалось о взрывах в Одессе и разных частях Одесской области. Их звуки, в частности, были слышны в пограничном с Румынией городе Вилково, а в населенном пункте и регионе работали системы противовоздушной обороны.