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14:47, 11 октября 2023Бывший СССР

В Запорожской области сообщили об уничтожении двух танков ВСУ у Работино

Рогов: ВС России уничтожили два танка ВСУ у Работино в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Российская армия уничтожила два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«За минувшие сутки подбито два вражеских танка и БМП (боевая машина пехоты — прим. «Ленты.ру») в районе Работино в сторону села Вербовое», — рассказал Рогов.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России также отразили атаку на линии Работино — Копани, уничтожив БМП и несколько десятков бойцов.

«Атака отбита. Складывается впечатление, что главная задача командования ВСУ — не столько пройти вперед, сколько уничтожить максимальное количество своих боевиков», — заключил он.

Ранее Рогов сообщил, что ВС России продвинулась на несколько сотен метров в районе села Патихатки в Запорожской области. Он уточнил, что активную работу ведут российские штурмовые группы, и боевые действия проходят с высокой интенсивностью.

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    Алевтина Запольская
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