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15:21, 10 октября 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о продвижении Российской армии у Пятихаток

Рогов: Российская армия продвинулась в районе Пятихаток в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия продвинулась на несколько сотен метров в районе села Патихатки в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram.

«Сегодня поутру началась активная работа наших штурмовых групп на участке Жеребянки — Пятихатки васильевского направления запорожского фронта», — сообщил он.

По его словам, активную работу ведут российские штурмовые группы, и боевые действия проходят с высокой интенсивностью. «Слава Богу, потерь личного состава на данный момент нет», — уточнил Рогов.

Ранее Министерство обороны России сообщило о нанесении огневого поражения живой силе и технике 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

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    Алевтина Запольская
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