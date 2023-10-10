В Запорожской области рассказали о продвижении Российской армии у Пятихаток

Рогов: Российская армия продвинулась в районе Пятихаток в Запорожской области

Российская армия продвинулась на несколько сотен метров в районе села Патихатки в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram.

«Сегодня поутру началась активная работа наших штурмовых групп на участке Жеребянки — Пятихатки васильевского направления запорожского фронта», — сообщил он.

По его словам, активную работу ведут российские штурмовые группы, и боевые действия проходят с высокой интенсивностью. «Слава Богу, потерь личного состава на данный момент нет», — уточнил Рогов.

Ранее Министерство обороны России сообщило о нанесении огневого поражения живой силе и технике 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

