В проекте бюджета России не нашлось средств на мониторинг вечной мерзлоты

Госдума не нашла в бюджете средств на одобренный мониторинг вечной мерзлоты

Комитет Госдумы по природным ресурсам заявил об отсутствии во внесенном на рассмотрение депутатов проекте бюджета на 2024-2026 годы статей расходов на мониторинг состояния многолетней мерзлоты, закон о котором появился в России летом 2023 года. Об этом со ссылкой на парламентариев сообщает «Интерфакс».

В 2024-2025 годах планировалось организовать мониторинг на всей территории вечной мерзлоты в России. При принятии закона, который был опубликован и вступил в силу 10 июля текущего года, предполагалось, что потребности соответствующей сети составят 212,5 миллиона рублей в год, говорится в заключении комитета.

Согласившиеся поддержать принятие законопроекта о бюджете депутаты обратили внимание на то, что бюджетные ассигнования, зарезервированные при формировании законопроекта по разделу «Охрана окружающей среды», не содержат соответствующих статей расходов.

Проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов был внесен в Госдуму 29 сентября. Рассмотреть его в нижней палате российского парламента планируют 26 октября.