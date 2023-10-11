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19:55, 11 октября 2023Силовые структуры

Верховный суд отказался смягчать приговор российской судье

ВС отказался смягчать приговор экс-судье, просившей учесть ее гумпомощь для СВО

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России отказался смягчать приговор экс-судье Светлане Самгиной, осужденной на 7,5 года за получение рекордной для 2017 года взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Самгина обратила внимание вышестоящей инстанции на то, что отправляла в зону проведения спецоперации (СВО) гуманитарные грузы. Ее благотворительную деятельность экс-судья просила учесть и уменьшить ей срок.

29 марта Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор Самгиной, а также старшему следователю УМВД по Московскому району Игорю Левченко и бизнесмену Виталию Данилевичу. Установлено, что в 2017 году Самгина, будучи мировым судьей в отставке, получила от бизнесмена 500 тысяч евро, часть денег она должна была передать Левченко для ускорения расследования уголовного дела.

Женщину признали виновной по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), части 3 статьи 30 части и 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») и части 3 статьи 30 части 4 статьи 291 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. Свою вину Самгина не признала и заявила, что ее оговорили.

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    Илона Палей
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