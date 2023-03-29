Следователь МВД России отделался условным сроком за взятку в 500 тысяч евро

В СПб следователь МВД получил 8 лет условно за взятку в 500 тыс евро за заказное дело

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор старшему следователю УМВД по Московскому району Игорю Левченко по уголовному делу о взятке в 500 тысяч евро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Полицейский признан виновным в превышении должностных полномочий, покушении на мошенничество и взяточничество. Ему назначено наказание в виде восьми лет условно. Его сообщница Светлана Самгина, бывшая мировая судья из Москвы, получила 7,5 года колонии, ее взяли под стражу в зале суда. Еще один фигурант дела бизнесмен Виталий Данилевич осужден на два года заключения со штрафом в 1,7 миллиона рублей.

Левченко получил взятку за заказное уголовное дело, уточняет «Фонтанка». Деньги он потребовал от главы компании «Специальные технологии» Алексея Алексеева за расследование дела о хищении четырех миллионов рублей бывшей совладелицей и главным бухгалтером фирмы Ларисой Кузнецовой.

Эта коммерческая организация занималась производством для российских спецслужб систем негласного доступа к информации, работала по лицензии ФСБ.

Левченко был арестован в декабре 2017 года.