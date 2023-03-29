Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:23, 29 марта 2023Силовые структуры

Следователь МВД России отделался условным сроком за взятку в 500 тысяч евро

В СПб следователь МВД получил 8 лет условно за взятку в 500 тыс евро за заказное дело

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор старшему следователю УМВД по Московскому району Игорю Левченко по уголовному делу о взятке в 500 тысяч евро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Полицейский признан виновным в превышении должностных полномочий, покушении на мошенничество и взяточничество. Ему назначено наказание в виде восьми лет условно. Его сообщница Светлана Самгина, бывшая мировая судья из Москвы, получила 7,5 года колонии, ее взяли под стражу в зале суда. Еще один фигурант дела бизнесмен Виталий Данилевич осужден на два года заключения со штрафом в 1,7 миллиона рублей.

Левченко получил взятку за заказное уголовное дело, уточняет «Фонтанка». Деньги он потребовал от главы компании «Специальные технологии» Алексея Алексеева за расследование дела о хищении четырех миллионов рублей бывшей совладелицей и главным бухгалтером фирмы Ларисой Кузнецовой.

Эта коммерческая организация занималась производством для российских спецслужб систем негласного доступа к информации, работала по лицензии ФСБ.

Левченко был арестован в декабре 2017 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Очевидцы сняли столб дыма в районе падения дрона в Крыму
В Турции захотели как можно скорее организовать переговоры по Украине
Следователь МВД России отделался условным сроком за взятку в 500 тысяч евро
Хуснуллин отметил «железные нервы» Путина при поездке в Мариуполь
Мужчина и женщина утолили голод аллигатора и попали на видео
Подросток зарезал россиянина и вместе с отцом спрятал его тело в реке
Дан прогноз ценам на «вторичку»
Названо неожиданное препятствие для похудения при помощи диет и тренировок
Коллега совершившего на сцене попытку самоубийства актера рассказал подробности
Блогерша показала способ носить дешевые серьги без аллергии и боли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.