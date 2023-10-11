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11:57, 11 октября 2023Культура

Виктория Дайнеко ревела перед концертами для участников СВО

Дайнеко рассказала, что ревела в гримерке перед концертами для участников СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: @victoriadaineko

Российская певица Виктория Дайнеко рассказала о том, что ревела в гримерке перед первыми концертами для участников специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом она сообщила в разговоре с «Пятым каналом».

Артистка приняла участие в выступлении в поддержку участников СВО, которое состоялось филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в Москве, где и пообщалась с журналистами.

«Мне всегда приятно посетить ребят, поддержать, спеть. Поначалу мне было совсем тяжело, конечно, и я ревела в гримерке. Потом выходила на концерт, на нем держалась изо всех сил. У меня получалось, но это было непросто. Потом я стала чуть уверенней», — рассказала исполнительница.

Дайнеко также добавила, что первое время комплексовала из-за своего репертуара, так как поет «девичьи» композиции.

Ранее 31-лентий российский актер Александр Килин, который сыграл в фильме «Географ глобус пропил» и эпизодах сериала «Реальные пацаны», попал из тюрьмы в зону СВО.

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    Анастасия Астахова
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