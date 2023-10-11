Арестованный за злоупотребления генерал МЧС России попал в реанимацию

Арестованный в Москве начальник кубанского главка МЧС Волынкин в реанимации

Начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин, арестованный по уголовному делу о злоупотреблениях, попал в реанимацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Генерал находится в городской клинической больнице № 24 Москвы. Мосгорсуд должен был сегодня рассматривать жалобу на арест Волынкина.

28 сентября сообщалось, что он признал свою причастность к коррупционному делу. Ему вменяется статья 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») Уголовного кодекса РФ.

Противоправные действия, которые инкриминируют генералу, произошли в 2021 году. Речь идет о принятых им некачественных работах, причинивших существенный ущерб государству.

Волынкин был назначен руководителем кубанского главка МЧС в марте 2020 года. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.