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15:17, 11 октября 2023Силовые структуры

Арестованный за злоупотребления генерал МЧС России попал в реанимацию

Арестованный в Москве начальник кубанского главка МЧС Волынкин в реанимации

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин, арестованный по уголовному делу о злоупотреблениях, попал в реанимацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Генерал находится в городской клинической больнице № 24 Москвы. Мосгорсуд должен был сегодня рассматривать жалобу на арест Волынкина.

28 сентября сообщалось, что он признал свою причастность к коррупционному делу. Ему вменяется статья 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») Уголовного кодекса РФ.

Противоправные действия, которые инкриминируют генералу, произошли в 2021 году. Речь идет о принятых им некачественных работах, причинивших существенный ущерб государству.

Волынкин был назначен руководителем кубанского главка МЧС в марте 2020 года. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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    Любовь Ширижик
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