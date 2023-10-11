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08:08, 11 октября 2023Россия

Володин обвинил США в разжигании войны в Израиле ради собственного обогащения

Володин: США разжигают конфликт в Израиле для собственного обогащения

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Вашингтон разжигает вооруженные конфликты для того, чтобы обогатиться. То же самое касается и войны в Израиле, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Вашингтон разжигает вооружённые конфликты для собственного обогащения. И сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну», — считает Володин.

Тот факт, что США использовали трагедии миллионов людей ради удовлетворения своих экономических интересов, подтверждает рост в цене акций крупнейших американских оружейных компаний после обострения конфликта между Израилем и Палестиной, уверен политик.

Володин напомнил, что после Первой мировой войны ВВП США вырос фактический вдвое, потому что оборонно-промышленный комплекс Штатов был обеспечен крупными заказами. На этом фоне доллар вытеснил британский фунт, став мировой валютой, а США превратились из должника в кредитора.

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    Анастасия Шейкина
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