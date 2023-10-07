Медведев назвал ключевого игрока в конфликте между Израилем и Палестиной

Медведев: США являются ключевым игроком в конфликте между Израилем и Палестиной

США являются ключевым игроком в конфликте между Израилем и Палестиной, который длится десятилетие, написал в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня — событие, которого можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам», — написал он.

Медведев подчеркнул, что вместо того, чтобы активно работать над разрешением конфликта между странами, США вмешались в отношения России и Украины, «сталкивая два близких народа». «Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США», — заключил он.

7 октября Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции «Железные мечи» в секторе Газа в ответ на действия исламистского движения ХАМАС.