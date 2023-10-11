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09:19, 11 октября 2023Ценности

Врач перечислила россиянам главные причины выпадения волос

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Александра Медзиновская перечислила россиянам главные причины выпадения волос. Соответствующий комментарий публикует «Подмосковье сегодня».

По словам доктора, чаще всего облысение связано с нервно-психическим перенапряжением. Медзиновская пояснила, что во время стресса в организме вырабатывается гормон кортизол, который негативно влияет на состояние локонов.

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Кроме того, рассказала врач, потеря прядей может быть связана с перенесенными операциями, травмами или инфекционными заболеваниями, которые приводили к повышенной температуре. При этом эксперт уточнила, что даже при непродолжительном повышении температуры облысение может усилиться.

«Для сохранения здоровья волос следует придерживаться нескольких правил. Надо избегать дефицита магния, железа, витаминов B-группы, цинка и меди на фоне психоэмоционального напряжения. Если была инфекция, стресс — сдать анализы в течение ближайшего месяца и принять ряд профилактических мер, которые назовет врач. И, конечно же, раз в год необходимо делать полноценный чек-ап на дефициты», — заключила Медзиновская.

Ранее в октябре блогерша Кирти раскрыла дешевое средство для борьбы с облысением. Инфлюэнсерша разделила свои волосы на несколько прядей и на каждую нанесла маску, изготовленную самостоятельно из алоэ и масла.

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    Екатерина Ештокина
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