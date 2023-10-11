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20:30, 11 октября 2023Забота о себе

Врач предупредила о развитии опасной болезни из-за ожирения

Эндокринолог Михалева: ожирение ускоряет старение и провоцирует развитие рака

Фото: Pxhere

Ожирение ускоряет старение и провоцирует множество опасных болезней, в том числе рак молочных желез, кишечника и других органов. Об этом предупредила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

Эндокринолог отметила, что ожирение приобрело характер неинфекционной эпидемии и все больше людей страдают от катастрофических последствий этого состояния. По ее словам, из-за лишнего веса у человека развивается артериальная гипертензия, повышается холестерин, что приводит к появлению атеросклеротических бляшек в артериях. Кроме того, нарушается усвоение глюкозы клетками и постепенно развивается сахарный диабет второго типа.

Ожирение провоцирует развитие некоторых онкологических заболеваний: рака печени, женских половых органов, молочной железы и кишечника

Оксана Михалева врач-эндокринолог, диетолог
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Также, по словам Михалевой, излишки жира, которые откладываются на внутренних органах, снижают функции почек, увеличивают риск образования камней в желчном пузыре и провоцируют развитие жирового гепатита (стеатогепатита), фиброза или цирроза печени. Кроме того, ожирение негативно влияет на репродуктивную систему. Врач указала, что у женщин лишний вес приводит к нарушениям менструального цикла и бесплодию, а у мужчин — к эректильной дисфункции.

Кроме того, избыточные килограммы запускают процесс раннего старения всего организма. По ее словам, помимо перечисленных болезней, люди с ожирением чаще болеют депрессией, артритом и испытывают хронические боли из-за нагрузки на кости и суставы.

Ранее врач Алексей Кабанов и эндокринолог Зухра Павлова назвали главную причину эпидемии ожирения. По их мнению, сладкие газированные напитки провоцируют стремительный набор веса.

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    Екатерина Улитина
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