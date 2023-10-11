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15:06, 11 октября 2023Среда обитания

Первоначальному взносу по ипотеке в России предрекли повышение

Доцент Харченко: российские банки могут повысить первоначальный взнос по ипотеке

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российские банки могут повысить первоначальный взнос по ипотечным кредитам из-за растущих рисков. Такую динамику предрек кандидат социологических наук, доцент кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при правительстве РФ Константин Харченко, пишет «Газета.ru».

Эксперт пояснил, что риски для банков будут расти на фоне ослабления рубля и снижения платежеспособности населения. «Сейчас отмечают факт сравнительно высокой доли кредитов с относительно низкой долей первоначального взноса — 20 процентов. Возможно, банкам придется увеличивать этот порог, чтобы иметь дело с более состоятельными заемщиками», — предположил Харченко.

По словам специалиста, в последние месяцы увеличились темпы роста объемов ипотечного кредитования, а прирост задолженности размывает проблемы с просроченными платежами. Харченко отметил, что конкуренция между банками немного сдерживает повышение первоначального взноса по кредитам на жилье. Исходя из этого, данный показатель может вырасти примерно на пять процентных пунктов, спрогнозировал эксперт.

В сентябре российское правительство увеличило первоначальный взнос по льготной ипотеке с 15 до 20 процентов. Необходимость этой меры объяснили снижением рисков для банков.

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    Нина Ташевская
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