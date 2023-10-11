Захарова высмеяла слова главы МИД Швейцарии о беседе с Лавровым

Захарова: последняя беседа главы МИД Швейцарии с Лавровым состоялась год назад

Последняя беседа главы МИД России Сергея Лаврова со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом состоялась год назад. Об этом заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова в своем канале в Telegram в ответ на заявления швейцарской стороны о якобы состоявшемся диалоге в сентябре в Нью-Йорке.

«Попытка продать контакт годичной давности за относительно регулярный не прошла — отношения по вине Берна обрушены. Ален, придумайте историю поправдоподобнее», — рассказала Захарова.