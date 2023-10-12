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10:32, 12 октября 2023Из жизни

100-летняя юбилярша поделилась простыми секретами долгой жизни

WYFF: 100-летняя жительница США назвала любовь к людям ключом к долгой жизни

Фото: evrymmnt / Shutterstock / Fotodom

100-летняя жительница США отметила юбилей и поделилась секретами долголетия. Об этом сообщает телеканал WYFF.

Этель Эзели Пис родилась 6 октября 1923 года в городе Пикенс, штат Южная Каролина. С 1942 по 1964 годы она была домохозяйкой и воспитывала семерых детей. Когда все дети пошли в школу и стали самостоятельными, Пис начала работать в текстильной промышленности. «Мне нужно было чем-то заняться, а в качестве бонуса я обрела дружбу с коллегами на всю жизнь», — говорит юбилярша. В 1988 году она сменила род деятельности и стала работать в продуктовом магазине, где все покупатели и сотрудники ласково называли ее «бабуля».

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Пис вышла на пенсию в 96 лет из-за пандемии COVID-19. Несмотря на отсутствие работы, американка постоянно что-то делает: как полезное, так и приятное. Такой образ жизни она считает ключом к долголетию. Кроме, того, причиной долгой жизни она назвала любовь к людям. «Я прожила долгую и счастливую жизнь, потому что я счастливый человек», — заключает она.

Именинница отметила 100-летние в клубе Berea Lions Club в городе Гринвилл. На празднике присутствовали около 140 гостей, среди которых были многочисленные родственники американки: дети, 13 внуков, 39 правнуков и девять праправнуков.

Ранее рожденные в один день 101-летние жительницы Шотландии раскрыли секреты долголетия. Подруги Джэнет Харви и Энн О'Коннелл родились 28 сентября 1922 года.

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