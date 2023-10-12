54-летняя Дженнифер Энистон снялась обнаженной в сериале

Американская актриса Дженнифер Энистон снялась обнаженной в сериале Apple TV «Утреннее шоу». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 54-летняя голая звезда запечатлена в постели во время интимной сцены с 52-летним коллегой Джонатаном Хэммом. При этом артист также был без одежды.

Известно, что в сериале Энистон исполняет роль ведущей новостей Алекс Леви, которая является одной из главных героинь. В свою очередь, Хэмм сыграл технологического миллиардера Пола Маркса. По сценарию, журналистка брала интервью у мужчины в его особняке.

В сентябре Дженнифер Энистон раскрыла секрет моложавой внешности.