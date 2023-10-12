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01:00, 12 октября 2023Ценности

54-летняя Дженнифер Энистон снялась обнаженной в сериале

Кадр: сериал «Утреннее шоу»

Американская актриса Дженнифер Энистон снялась обнаженной в сериале Apple TV «Утреннее шоу». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 54-летняя голая звезда запечатлена в постели во время интимной сцены с 52-летним коллегой Джонатаном Хэммом. При этом артист также был без одежды.

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Известно, что в сериале Энистон исполняет роль ведущей новостей Алекс Леви, которая является одной из главных героинь. В свою очередь, Хэмм сыграл технологического миллиардера Пола Маркса. По сценарию, журналистка брала интервью у мужчины в его особняке.

В сентябре Дженнифер Энистон раскрыла секрет моложавой внешности.

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    Карина Черных
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