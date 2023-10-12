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14:25, 12 октября 2023Спорт

Аршавин рассказал об отсутствии интереса к матчам сборной России

Андрей Аршавин заявил, что ему неинтересны товарищеские матчи сборной России
Андрей Аршавин

Андрей Аршавин. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о товарищеских матчах национальной команды. Его слова приводит «Чемпионат».

Аршавин заявил об отсутствии интереса к матчам сборной России. «Я не вижу особого смысла в этих играх, так как непонятно, когда сборная вступит в соревновательный период. Те матчи, которые проходят сейчас, ни на что не влияют», — объяснил он.

В октябре россиянам предстоит провести два товарищеских матча. Встреча против сборной Камеруна состоится в Москве 12 октября. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет против Кении в Турции.

28 февраля 2022 года Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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