Украина оказалась в десятке стран с самым высоким уровнем безработицы

«Слово и дело»: Украина в десятке стран мира с самым высоким уровнем безработицы

Украина оказалась в десятке стран мира с самым высоким уровнем безработицы. Это следует из данных украинского портала «Слово и дело».

Отмечается, что в прошлом году нетрудоустроенными были 21,1 процента населения республики. По данным Нацбанка, это максимум с 2010 года. Самый высокий уровень безработицы в мире зарегистрирован в ЮАР (уровень безработицы в стране достигает 32,6 процента). Украина же замыкает десятку стран.

По прогнозам украинского Нацбанка, уровень безработицы в этом году снизится до 19 процентов, в 2025 году безработица составит 14,4 процента. Уточняется, что этому будет способствовать восстановление экономической активности.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест из-за военного конфликта.

До этого он рассказал, что в 2024 году Украине понадобится 42 миллиарда долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета. Политик отметил, что сейчас республика направляет все собранные налоги на обеспечение безопасности и обороны.