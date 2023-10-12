Названы первые симптомы малоизученной болезни у женщин с грудными имплантами

Врач функциональной и антивозрастной медицины Юлия Юсипова рассказала, что врачи обнаружили новую болезнь у женщин с грудными имплантами. В комментарии изданию «Доктор Питер» врач назвала первые симптомы этой малоизученной болезни.

Юсипова отметила, что это заболевание может возникнуть у женщин с любым типом грудных имплантов. При этом целостность импланта также не гарантирует защиту от болезни, добавила врач.

Данное состояние пока не входит в справочник медицинских заболеваний, как такового официального диагноза «болезнь грудных имплантов» нет. Однако исследования ведутся Юлия Юсипова врач функциональной и антивозрастной медицины

Врач предупредила, что к симптомам болезни относятся постоянная усталость, боль во всем теле, проблемы с дыханием и сном, сухость во рту и глазах, головные боли, тревожность и даже депрессия. «У женщин с "болезнью грудных имплантов" может развиться расстройство ЖКТ и начаться выпадение волос», — добавила эксперт.

Юсипова добавила, что результаты исследования, проведенного в США в 2018 году, показали, что у женщин с грудными имплантами в восемь раз чаще обнаруживали синдром Шегрена — системное аутоиммунное заболевание, поражающее железы внешней секреции. Также они в семь раз чаще болеют диффузным заболеванием соединительной ткани, при котором в коже, костях и внутренних органах откладывается рубцовая ткань, подытожила Юсипова.

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