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17:46, 19 сентября 2023Забота о себе

Хирург предупредил о необычном побочном эффекте увеличения груди

Хирург Зимин: после неудачной пластики грудь может быть неровной из-за дабл-бабл

Фото: philippe spitalier / Unsplash

После неудачной пластики грудь может стать неровной из-за эффекта «дабл-бабл», предупредил пластический хирург Дмитрий Зимин. О необычном побочном эффекте увеличения груди врач рассказал «Ленте.ру».

Эффект дабл-бабл после маммопластики возникает в ходе оперативного вмешательства, когда хирург расширяет пятно молочной железы и формируется новая субмаммарная складка, рассказал Зимин. По его словам, таким образом контур новой и старой борозд создает эффект двойного пузыря. При этом грудь выглядит неровной.

Эффект дабл-бабл относится к распространенным эстетическим дефектам увеличивающей маммопластики. Он может являться следствием ошибок, допущенных в ходе операции, либо при нарушениях пациентом рекомендаций в период реабилитации после операции

Дмитрий Зиминпластический хирург

Чтобы избежать осложнения, необходимо корректно подобрать имплант (размер, форму, проекцию) и оценить контуры молочной железы, говорит собеседник «Ленты.ру». «Необходимо учитывать и индивидуальные особенности пациентки, например асимметрию груди, которая вследствие нарушения осанки наблюдается у огромного числа пациенток», — предупредил пластический хирург.

Эффект дабл-бабл визуально искажает форму груди и смотрится неестественно. Однако в ряде случаев он может быть временным явлением, связанным с процессом заживления и установкой имплантата. Поэтому прежде, чем делать выводы и паниковать, необходимо дать тканям молочной железы восстановиться и только после этого оценивать результаты операции

Дмитрий Зиминпластический хирург
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Не менее важный момент — правильное размещение имплантатов, которое предотвратить искажение формы груди, объяснил Зимин.

«И, конечно, нужно помнить, что в период реабилитации необходимо следовать рекомендациям хирурга: носить поддерживающее белье, избегать физических нагрузок и регулярно посещать врача для контроля. Совместная работа пациента и хирурга — залог успешной пластики без осложнений», — подвел итог Зимин.

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    Вера Владзиевская
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