Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:27, 12 октября 2023Бывший СССР

Детей мэра Львова заметили за рубежом

Страна.ua: детей мэра Львова Садового заметили за рубежом
Андрей Садовой

Андрей Садовой. Фото: Matthias Williams / Reuters

Детей мэра Львова Андрея Садового заметили за границей, судя по всему, они достигли призывного возраста. Об этом сообщает издание Страна.ua в своем Telegram-канале.

Издание пишет, ссылаясь на фотографии старшего сына Садового Ивана-Павла, размещенные в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что 21-летний юноша учится в Ноттингеме, Великобритания. Там же он работает маркетологом.

Его младший брат 19-летний Тадей-Лука также размещает фотографии, сделанные явно не на Украине.

Страна.ua напоминает, что в 2022 году мэр Львова обещал, что его дети будут служить в Вооруженных силах Украины.

Ранее на Украине в Житомире призывник распорол себе живот в военкомате. Перед этим у него обнаружили психические отклонения.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве собрались открыть еще 17 станций метро. Где и когда их построят?

    Стало известно об угрозе частичной остановки работы ВПК Украины

    Столтенберга шокировали неопубликованные Израилем кадры нападения боевиков ХАМАС

    Журналисты удивились словам Зеленского о коррупции на Украине

    Назван основной влияющий на размер пенсий в России фактор

    Ирина Шейк прогулялась по улице без штанов

    Раскрыты подробности о бюджете Москвы на 2024-2026 годы

    Россиянам предрекли рост стоимости тарифов на газ

    США не нашли признаков причастности Ирана к конфликту в Израиле

    На Украине назвали очень напряженной ситуацию на одном из направлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости