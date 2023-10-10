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15:22, 10 октября 2023Бывший СССР

На Украине призывник распорол себе живот в военкомате

Вести.ua: в Житомире призывник распорол себе живот в военкомате

Фото: Lina Reshetnyk / Shutterstock / Fotodom

В Житомире призывник распорол себе живот в военкомате, ранее у него нашли психические отклонения. Об этом пишет украинский сайт Вести.ua.

Сообщается, что 33-летний безработный призывник прибыл в учебный центр, где с ним провел беседу психолог, который обнаружил у него психические отклонения. Молодого человека отправили обратно в центр комплектации, то есть в военкомат.

Когда он прибыл в военкомат, то нанес себе ножевые ранения в живот. Сейчас следствие разбирается в случившемся.

Ранее в сети появилось видео с избиением двух лежащих призывников сотрудниками территориального центра комплектования в украинском Тернополе. После этого началось расследование случившегося.

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    Александр Слабиев
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