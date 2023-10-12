Еще в одном российском регионе совет по поддержке женщин возглавили мужчины

В Свердловской области совет по поддержке женщин возглавили мужчины

В Свердловской области координационный совет по поддержке женщин на ближайшие семь лет возглавили мужчины. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Пост председателя совета занял замгубернатора Павел Креков, его заместителя — министр соцполитики Андрей Злоказов.

Всего в координационный совет по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы попали 16 человек. Среди них уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, директор департамента информполитики Юлия Хусаинова, заместители министров экономики, инвестиций, культуры, образования, здравоохранения и спорта.

Задача этого органа — соблюдать принципы равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышать экономическую независимость и политическую активность свердловчанок, предотвращать женское неблагополучие.

Ранее такой же совет создали еще в одном российском регионе — Ростовской области. Возглавил его тоже мужчина. Предполагается, что орган будет заниматься снижением числа абортов, социализировать женщин после тюрем, привлекать их в бизнес.