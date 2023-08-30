В российском регионе мужчину назначили главой совета по улучшению жизни женщин

В Ростовской области мужчину назначили главой совета по улучшению жизни женщин

Назначение мужчины на должность главы совета по улучшению жизни женщин не является выходящим из ряда вон событием. Об этом изданию «Подъем» заявили в правительстве Ростовской области, где этот пост занял замгубернатора Андрей Пучков.

Согласно заявлению пресс-службы регионального кабмина, в совете и так достаточно женщин, а возглавивший его Пучков проявит больше усердия в заботе о жизни жительниц региона именно потому, что является мужчиной.

«Не вижу тут ничего странного. Заместителем будет Елисеева Елена Владимировна — министр труда и социального развития. Если гендерно подходить, то женщин в составе очень много. Как мужчина он больше будет заботиться о женщинах», — приводит издание слова неназванного собеседника в правительстве Ростовской области.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявлял, что в российском обществе сформировалась «порочная практика», когда появилось убеждение, что женщина сначала должна получить образование и построить карьеру, обеспечив себе материальную базу, и только после этого задумываться о рождении ребенка.