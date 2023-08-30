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17:01, 30 августа 2023Россия

В российском регионе мужчину назначили главой совета по улучшению жизни женщин

В Ростовской области мужчину назначили главой совета по улучшению жизни женщин

Фото: Правительство Ростовской области

Назначение мужчины на должность главы совета по улучшению жизни женщин не является выходящим из ряда вон событием. Об этом изданию «Подъем» заявили в правительстве Ростовской области, где этот пост занял замгубернатора Андрей Пучков.

Согласно заявлению пресс-службы регионального кабмина, в совете и так достаточно женщин, а возглавивший его Пучков проявит больше усердия в заботе о жизни жительниц региона именно потому, что является мужчиной.

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«Не вижу тут ничего странного. Заместителем будет Елисеева Елена Владимировна — министр труда и социального развития. Если гендерно подходить, то женщин в составе очень много. Как мужчина он больше будет заботиться о женщинах», — приводит издание слова неназванного собеседника в правительстве Ростовской области.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявлял, что в российском обществе сформировалась «порочная практика», когда появилось убеждение, что женщина сначала должна получить образование и построить карьеру, обеспечив себе материальную базу, и только после этого задумываться о рождении ребенка.

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    Марк Леонов
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