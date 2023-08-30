В Госдуме высказались о совете по улучшению жизни женщин главой-мужчиной

Депутат Останина раскритиковала ростовский совет по улучшению жизни женщин

Более логичным кажется, когда совет, занимающийся отстаиванием и представлением интересов женщин, возглавляет женщина. В противном случае могут возникнуть естественные вопросы о политизированности созданной структуры. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Нина Останина.

В Ростовской области постановлением губернатора Василия Голубева был создан совет по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Соответствующий указ был опубликован на сайте правовой информации региона. Председателем совета назначен мужчина, заместитель губернатора Андрей Пучков.

«По большому счету, мне все равно, кто возглавляет такой совет. Хотя более понятно, когда совет, отстаивающий интересы женщин, возглавляет женщина», — заметила Останина.

Главным, по мнению политика, является вопрос о том, какие именно задачи будет выполнять совет, какие проблемы освещать и с какими задачами бороться. Депутат также выразила опасения о том, что создание совета обусловлено исключительно политическими задачами, не имеющими отношения к интересам женщин.

«Главное для меня — чем будет заниматься этот совет? Какая его задача? Организовать женщин на выборы? Или решать социальные проблемы, отстаивать интересы не только женщин, но и семьи? Я вообще против вычленения женщин из жизни общества, я за полную семью, потому обращаться с призывами нужно и к женщинам, и к мужчинам. В любом случае, я не понимаю смысла таких советов, пока не увижу их цели и задачи», — заключила Останина.

Ранее президент России Владимир Путин призвал расширить роль женщин в делах стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).