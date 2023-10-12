Максим Галкин сообщил об атаке на его соцсети после слов об Израиле

Галкин заявил, что его Instagram атаковали после видео в поддержку Израиля

Российский комик и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов ) сообщил, что на его аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) устроили атаку после того, как он опубликовал видео в поддержку Израиля. Об этом он заявил в сторис Instagram.

«После моего поста три дня назад о том, что мы в Израиле и о ситуации, была предпринята атака на мой аккаунт в Instagram», — рассказал комик.

Он не раскрыл подробностей инцидента, но отметил, что не знает, кто именно совершил атаку. Юморист также заявил, что будет публиковать контент на других площадках, если у него начнутся проблемы с профилем в Instagram.

Максим Галкин разместил в Instagram ролик об обстановке в Израиле на фоне атаки ХАМАС в понедельник, 9 октября. Комик заявил, что они с супругой, певицей Аллой Пугачевой, находятся в Израиле и не планируют покидать страну. Он также выразил поддержку израильскому народу и похвалил патриотизм и сплоченность жителей страны.