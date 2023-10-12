ХАМАС заявил об освобождении из плена израильтянки с детьми

Аl Jazeera: ХАМАС заявил, что освободил из плена израильтянку с двумя детьми

ХАМАС заявил, что освободил жительницу Израиля с двумя детьми, которые находились в заложниках. Об этом сообщает телеканал Аl Jazeera.

«Появились кадры того, что, по словам группировки "Бригады Аль-Кассам" ХАМАС, является освобождением израильтянки и ее детей», — отмечает телеканал.

По информации Аl Jazeera, на снятых издалека кадрах видны женщина и дети, а также уходящие мужчины — предположительно, солдаты ХАМАС. Женщина и дети находятся на открытой местности возле забора, который может быть границей между Израилем и сектором Газа, уточняет СМИ.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.