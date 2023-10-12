Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:05, 12 октября 2023Мир

Израиль начал масштабные удары по объектам ХАМАС в Газе

Израиль заявил о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Армия Израиля заявила, что в настоящее время наносятся масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что подробности будут сообщены позже.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

10 октября Евросоюз (ЕС) признал «Исламское движение сопротивления» ХАМАС террористической организацией. «У терроризма и варварства нет оправдания», — сказала премьер-министр Франции Элизабет Борн на фоне вторжения боевиков радикальной группировки на территорию Израиля.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    «Помощь не будет бесконечной». Власти США публично предупредили об исчерпании денег на Украину

    Число жертв падения обломков беспилотника под Белгородом возросло

    В Эстонии испугались нашествия клопов на Европу

    В Госдуме предложили запретить релокантам работать на госслужбе

    Выявлены новые клеточные механизмы развития ожирения

    Названа проблема поставок США оружия Украине и Израилю

    В Польше рассказали о раслпате Украины за помощь

    Израиль начал масштабные удары по объектам ХАМАС в Газе

    ХАМАС заявил об освобождении из плена израильтянки с детьми

    Посол России назвал легкое решение конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости