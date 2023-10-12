Израиль начал масштабные удары по объектам ХАМАС в Газе

Израиль заявил о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля заявила, что в настоящее время наносятся масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что подробности будут сообщены позже.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

10 октября Евросоюз (ЕС) признал «Исламское движение сопротивления» ХАМАС террористической организацией. «У терроризма и варварства нет оправдания», — сказала премьер-министр Франции Элизабет Борн на фоне вторжения боевиков радикальной группировки на территорию Израиля.