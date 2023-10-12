Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
3:5
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Россия
Сегодня
19:00 (Мск)
Камерун
Товарищеские матчи (сборные) - 2023|Товарищеские матчи
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Янина Викмайер
Завтра
10:30 (Мск)
Полина Кудерметова
Сеул (ж)
18:36, 12 октября 2023Спорт

Карпин рассказал о тактике сборной России на матч с Камеруном

Карпин заявил, что вызвал на матч с Камеруном игроков, проявивших себя в РПЛ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о тактике команды на товарищеский матч с Камеруном. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Изначально нужно сравняться с физически сильными игроками Камеруна. Давайте назовем это так: "Сначала мускулы на поле, а потом, возможно, фантазисты"» — заявил специалист. Он также прокомментировал выбор игроков на эту встречу, пояснив, что заявил футболистов, которые уже принимали участие в товарищеских матчах сборной в сезоне-2023/2024 и которые проявили себя в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Матч сборной России против Камеруна состоится 12 октября. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени. 16 октября россияне также проведут товарищеский матч с Кенией.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал бомбить объекты в Сирии. Что известно о ракетных ударах по аэропортам Дамаска и Алеппо

    Из Ливана выпустили три ракеты в сторону Израиля

    Вооруженный двумя ножами рецидивист набросился на российских полицейских

    Стилистка перечислила россиянкам самую модную одежду на осень

    Садовник упал на пронзивший его тело ржавый прут и выжил

    Российский подросток избил прохожего на остановке и попал в колонию

    Россиянам рассказали о подготовке роз к зиме

    В США заявили о готовности России к наступательной операции

    МОК отстранил Олимпийский комитет России. Как на это отреагировали в стране?

    В ВСУ опровергли информацию об успехах на одном из направлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости