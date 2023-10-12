Карпин рассказал о тактике сборной России на матч с Камеруном

Карпин заявил, что вызвал на матч с Камеруном игроков, проявивших себя в РПЛ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о тактике команды на товарищеский матч с Камеруном. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Изначально нужно сравняться с физически сильными игроками Камеруна. Давайте назовем это так: "Сначала мускулы на поле, а потом, возможно, фантазисты"» — заявил специалист. Он также прокомментировал выбор игроков на эту встречу, пояснив, что заявил футболистов, которые уже принимали участие в товарищеских матчах сборной в сезоне-2023/2024 и которые проявили себя в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Матч сборной России против Камеруна состоится 12 октября. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени. 16 октября россияне также проведут товарищеский матч с Кенией.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.